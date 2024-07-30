النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد عاملة في الشاباك وآخرَين بتسريب معلومات سرية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد عاملة في الشابك ومواطنين آخرين نُسبت فيها إليهم تسريب معلومات سرية، وفقا لبيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة والنيابة العامة.

وجاء في البيان أن تقديم لائحة الاتهام جرى في نهاية تحقيق مشترك للشاباك والوحدة القطرية للتحقيقات الدولية في الشرطة. وتعالى من خلال التحقيق أن العاملة في الشاباك سربت معلومات سرية، اطلعت عليها خلال عملها، إلى جهات غير مسموح لها الاطلاع على هذه المعلومات، وبخلاف مطلق للحظر بالقيام بذلك، وفيما جزء من المعلومات نُقل بواسطة مواطنين اثنين إلى آخرين وتم تقل جزء منه بشكل واسع إلى جهات كثيرة غير مسموح لها الاطلاع على المعلومات، حسب البيان.

وأضاف البيان أن "تناقل المعلومات بالشكل المذكور شكل خطرا حقيقيا على حياة أشخاص وعلى أمن الدولة". وتبين من التحقيق أن "العاملة أو أي من الأشخاص الضالعين الآخرين لم يتعمدوا المس بالأمن، وذلك إلى جانب الخطر الواضح في أفعالهم". وتم فرض أمر حظر نشر على هوية المتهمين وأي تفاصيل أخرى للتحقيق باستثناء هذا البيان، "لأسباب تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة".

وأضاف البيان أنه "تم التوصل إلى مصدر كشف المعلومات السرية بواسطة الشاباك وعولج بصورة فورية وبشدة بالغة بتحقيق مشترك مع وحدة التحقيقات القطرية للتحقيقات الدولية".