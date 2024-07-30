هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تطالب بتحقيق دولي في مزاعم تعذيب بسجون إسرائيل

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل السجناء الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق دولي في مزاعم إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة بعد اندلاع احتجاجات شارك فيها يمينيون إسرائيليون ضد تحقيق تجريه إسرائيل في حدوث انتهاكات.
واوضح قدورة فارس، رئيس الهيئة، إن هناك تقارير متعددة عن انتهاكات في معسكر سديه تيمان، المنشأة العسكرية في جنوب إسرائيل التي تمثل محور التحقيق. وذكر في بيان "يوميا وكما نشاهد المجازر بحق شعبنا في غزة، نستمع لشهادات مروعة وقاسية من خلال الطواقم القانونية ومن خلال المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم".
وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي واعتقال تسعة جنود إسرائيليين "مسرحية هزلية" تستهدف تضليل الرأي العام العالمي.
واعلن الجيش الإسرائيلي إن التحقيق مع الجنود الإسرائيليين جاء "في أعقاب الاشتباه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أحد المعتقلين"، ولم يسهب الجيش في تفاصيل.
وجاء في تقارير صحفية إسرائيلية أن الجنود اتُهموا بالاعتداء الجنسي على السجين. وأثار التحقيق احتجاجات غاضبة من جانب بعض الإسرائيليين الذين قالوا إن الجنود كانوا يؤدون واجبهم. كما أكد على التوترات القائمة منذ فترة طويلة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بين الأحزاب القومية الدينية المتشددة ووزير الدفاع يوآف غالانت وقيادة الجيش.
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