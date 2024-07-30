الشرطة الباكستانية: مقتل 42 شخصاً جراء المعارك القبلية في باكستان

أفاد مسؤول في الشرطة الباكستانية لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 42 شخصاً في المعارك القبلية التي اندلعت الأربعاء الماضي في شمال غرب باكستان".

وبحسب المسؤول، "اندلعت المعارك التي تستخدم فيها البنادق الرشاشة والقذائف، بين سنّة ماداغي وشيعة مالي خيل الأربعاء عندما فتح رجل النار خلال مجلس قبلي انعقد لحل عقود من النزاع حول الأراضي".

وأوضح أنه "على رغم عدم وقوع إصابات، أجج الهجوم التوترات القائمة منذ زمن بين العشيرتين اللتين تتعايشان في منطقة كُرَّم قرب الحدود الأفغانية".

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الإقليمية طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن "الطرفين توصلا ليل الأحد، حينما كانت الحصيلة عند 35 قتيلاً، "الى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأوضح أن الاتفاق تمّ "بفضل جهود الحكومة"، لكن "إطلاق النار تجدّد في وقت متأخر من الليل، ما تسبّب بسقوط سبعة قتلى جدد".

وأشار الى أن الشرطة "أحصت منذ الأربعاء، 42 قتيلاً و183 جريحاً".