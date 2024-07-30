قائد الجيش بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وسفير مصر بأوضاع لبنان والمنطقة

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدّفاع البريطانيّة لشؤون الشّرق الأوسط Admiral Edward Ahlgren، بحضور السّفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، كما استقبل السّفير المصري في لبنان علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والتطوّرات على الحدود الجنوبيّة.

كذلك استقبل رئيس بلدية مدينة طرابلس رياض يمق، على رأس وفد من المجلس البلدي. وأثنى أعضاء الوفد على دور المؤسّسة العسكريّة، منوّهين بـ"جهودها في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس"، ثمّ التقى رئيس الاتحاد اللّبناني لألعاب القوى رولان سعادة على رأس وفد.