"النشرة": غارات إسرائيلية على عيتا الشعب وكفركلا وقصف مدفعي استهدف مارون الراس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت بلدة كفركلا بقذائف الهاون، وبلدة مارون الراس بالقذائف المدفعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتَي عيتا الشعب وكفركلا".

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