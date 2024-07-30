قوى الأمن عممت صورة موقوف نفذ عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: -ع. ح. (من مواليد عام 1992، لبناني)، الموقوف لدى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، والّذي كان ينفّذ عمليّات نصب واحتيال، من خلال الاتّصال بضحاياه بواسطة أرقام هاتفيّة عديدة، ويوهمهم منتحلًا صفة المحاميّة كاتيا سعادة وأسماء أخرى لمدّعين وهمييّن أو أسماء مراكز عسكريّة، بأنّه توجد بحقّهم دعاوى قضائيّة لدى القضاء أو في فصيلة الرملة البيضاء، ليجبرهم على تحويل مبالغ ماليّة؛ لقاء التّراجع عن تلك الادّعاءات المزعومة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الأرقام الّتي كان يستخدمها للاتّصال بالضّحايا، نذكر منها: 639609512294، 905283-78، 069275-81، 367591-71 و810717-78".

وطلبت المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، "الحضور إلى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في مبنى وزارة العدل/ الطّابق الأرضي، أو الاتّصال على أحد الرّقمين: 424336-01، 422965-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

وحذّرت المواطنين من "الوقوع ضحيّة أعمال مماثلة"، وطلبت منهم "التّأكّد من الجهات الرّسميّة المختصّة من صحّة أي معلومات أو ادّعاءات يتلقّونها".