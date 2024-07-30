"واللا": الجيش الإسرائيلي سيحقق باقتحام معسكري سديه تيمان وبيت ليد والتأخر في وصول الشرطة

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "الجيش الإسرائيلي سيحقق في اقتحام معسكري سديه تيمان وبيت ليد والتأخر في وصول الشرطة".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن "كل الأحداث قرب معسكر بيت ليد والمحكمة العسكرية انتهت وتم تفريق المتظاهرين".

وفي وقت سابق امس، اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان "متظاهرين حاصروا معسكر بيت ليد حيث يتم التحقيق مع الجنود الموقوفين من معسكر سديه تيمان".

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى انه "من بين الجنود الذين تم اعتقالهم بسديه تيمان ضابط احتياط برتبة رائد شغل منصب قائد في المعسكر".

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد داهمت منشأة الاعتقال "سديه تيمان" التي يحتجز فيها معتقلون من قطاع غزة، منذ بداية الحرب، وأوقفت 9 جنود إسرائيليين مشتبهين بتعذيب جنسي شديد بحق معتقل فلسطيني. وهناك جندي آخر مشتبه لم يتم إيقافه بعد.

ودار عراك بين أفراد الشرطة العسكرية والجنود المشتبهين داخل منشأة الاعتقال، فيما تم نقل المعتقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو يعاني من إصابات خطيرة بسبب التعذيب الوحشي.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه "في أعقاب الاشتباه بتنكيل خطير بمعتقل نحتجز في منشأة الاعتقال سديه تيمان، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بإيعاز من النيابة العسكرية".

وبعد مواجهة بين أفراد الشرطة العسكرية والجنود المشتبهين، والضجة التي أثارها أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الحدث في سديه تيمان انتهى، وأن الشرطة العسكرية غادرت المكان، وتم توقيف من تعين توقيفه. ولا يوجد جنود معتقلين، وهذا كان توقيفا من أجل التحقيق".

ووصل إلى المعتقل عشرات من عناصر اليمين الذين احتجوا على توقيف الجنود المشتبهين، واخترقوا البوابة ودخلوا إلى المعتقل، ومعهم عضو الكنيست سوكوت، ووصلوا إلى مكان اعتقال الفلسطينيين، دون تدخل الشرطة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، حول الجيش الإسرائيلي قاعدة "سديه تيمان" إلى منشأة اعتقال فلسطينيين من قطاع غزة، يحتجزون في ظروف غير إنسانية، حيث يبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين طوال الوقت.

وتدعي إسرائيل أن المعتقلين الفلسطينيين يحتجزون في "سديه تيمان" للتحقيق معهم واتخاذ قرار إذا كانوا سينقلون إلى السجون أو الإفراج عنهم، وتبين أن جميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أنهم تعرضوا لتعذيب شديد.