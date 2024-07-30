الخارجية التركية: مبعوثا تركيا وأرمينيا تطرّقا إلى إعادة فتح محتملة للحدود بين البلدين

كشفت وزارة الخارجية التركية، أن "ممثلين عن تركيا وأرمينيا مفوّضين البحث في تطبيع العلاقات، تطرّقا الثلاثاء إلى إعادة فتح خط سكك الحديد بين البلدين"

وأوضحت الخارجية، أن "الطرفين اتفقا على تقييم الاحتياجات التقنية التي ستكون مطلوبة في حال تفعيل المعبر الحدودي لسكة حديد آقياقا/أخوريك بما يتماشى مع التطورات الإقليمية"، وذلك إثر لقاء بين المبعوثين عند الحدود التركية-الأرمينية.

كذلك اتّفق الجانبان على "تسهيل إجراءات التأشيرة المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية"، بحسب الوزارة.

والجمعة توجّه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى هذا المعبر الحدودي الذي أنجزت يريفان مؤخرا تحديثه في إطار إعادة فتح محتملة للحدود.

وكانت تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا في العام 1993 عقب الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين معلّقة مذّاك الحين، لكن أنقرة ويريفان تعملان منذ نهاية العام 2021 على تطبيعها من خلال تعيين مبعوثين.