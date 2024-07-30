الدفاع الروسية: سيطرنا على قرية جديدة في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية سيطرت على قرية جديدة في إطار هجومها في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني".

وفي التفاصيل، أعلنت الوارة أنه "تمت السيطرة على قرية بيفديني الواقعة في ضواحي بلدة توريتسك التي تتقدّم باتّجاهها القوات الروسية في الأشهر الأخيرة".

هذه القرية كان يقطنها نحو 1400 شخص قبل شن روسيا هجومها العسكري الواسع النطاق في العام 2022، وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية.

وتتقّدم القوات الروسية باتّجاه بلدة توريتسك التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الهجوم الأخير نحو 30 ألف نسمة.