زعيم كوريا الشمالية يجهز ابنته لخلافته

ياسر رشاد - القاهرة - زعمت مصادر استخباراتية كورية جنوبية أنه يتم تدريب الابنة الصغرى لكيم جونغ أون لخلافته، مما يزيد من التكهنات حول صحة الزعيم المنعزل.

أطلع جهاز المخابرات الوطنية (NIS) لجنة برلمانية فى سيول على أنهم استندوا فى تحليلهم إلى تكرار وطبيعة ظهورها العلنى بالإضافة إلى ظهورها العلنى دعاية الدولة الكورية الشمالية المحيطة بموقعها فى سلالة كيم.

وكشفت والدتها لأول مرة، التى يُعتقد أن عمرها حوالى 11 عامًا، فى نوفمبر 2022 أثناء اختبار إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات، وشوهدت منذ ذلك الحين وهى تختلط مع كبار الجنرالات فى الأحداث العسكرية الكبرى.

تمت الإشارة إليها باسم الصابرة والطفلة المحبوبة من قبل وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة صارمة فى الولاية، وباعتبارها شخصًا عظيمًا فى القيادة فى مارس، وهو مصطلح مخصص عادةً لكبار القادة وخلفائهم.

وخلص NIS إلى أن هيكل خليفة مهم تم تشكيله بناءً على ملاحظتهم أن أكثر من 60 % من أنشطة كيم تضمنت مرافقة والدها فى الأنشطة العسكرية حسبما قال لى سونغ، السياسى الذى حضر الإحاطة الإعلامية، لوسائل الإعلام المحلية.

وقال للصحفيين بعد إحاطة الوكالة، إن ابنه كيم هى الوريثة الواضحة، مما يشير إلى أنها الخليفة الأكثر ترجيحًا.

لكن وكالة التجسس وأضاف تحذيرا بأنه لم يستبعد احتمال أن يتقدم أخ للمطالبة بعرش كيم.

واكتسبت مسألة خليفة كيم مكانة بارزة فى السنوات الأخيرة بسبب التكهنات بشأن خليفته سوء الصحة وأسلوب الحياة الباهظ، مع تقارير عن عاداته المفرطة فى الشرب والتدخين بالإضافة إلى مستويات عالية من التوتر بحسب ما ذكرت التليجراف.

ويقدر جهاز الاستخبارات الوطنية أن الزعيم الاستبدادى، الذى يبلغ من العمر حوالى 40 عامًا، يزن 140 كجم وهو معرض لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب التى تنتشر فى الأسرة. وقال لى إن الوكالة تعتقد أنه بدأ تظهر عليه أعراض ارتفاع ضغط الدم والسكرى لأول مرة فى أوائل الثلاثينيات من عمره.

وقال إن هناك اتجاه تم اكتشافه حيث يبحث عن أدوية أخرى غير الأدوية الموجودة قد يكون بعض إجهاد كيم مرتبط بالطقس. وتعرضت كوريا الشمالية مرة أخرى هذا العام لأمطار قياسية وفيضانات كبيرة تركت آلاف الأشخاص عالقين وألحقت أضرارا بالأراضى الزراعية الضرورية لتوفير الغذاء للسكان الذين يعانون من سوء التغذية.

وغمرت الأمطار الغزيرة المنازل وأغرقت مدينة سينوجيو ومقاطعة أويجو المتاخمة للصين. وشوهد كيم فى صور نادرة تهدف على ما يبدو إلى إظهاره وهو يقود جهود الإغاثة وهو يجتاز الطرق التى غمرتها المياه فى سيارته السوداء من طراز لكزس، وتلتف المياه أسفل أبواب السيارة.

وذكرت صحيفة إن كيه نيوز أن كيم كان غاضبًا من أزمة «grave» التى سببها مسئولون محليون، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وبحسب ما ورد قام بتوجيه المعركة شخصيًا وأعلن أجزاء من ثلاث مقاطعات كمناطق طوارئ خاصة بالكوارث بينما أمر المسئولين بتسليم المساعدات للضحايا واتخاذ إجراءات سريعة لمنع المزيد من الكوارث من هطول الأمطار فى المستقبل.

وقالت وزارة التوحيد فى كوريا الجنوبية إن تغطية الفيضانات تهدف على ما يبدو إلى تعزيز الدعاية حول صورة كيم كزعيم يحب شعبه والتأكيد على قدراته فى إدارة الأزمات.

وكان كيم جونغ أون، الذى ولد على الأرجح فى 1983 أو 1984، فى الـ30، عندما خلف والده كيم جونغ إيل فى ديسمبر 2011. كما تحظى شقيقته كيم يو جونغ بنفوذ واسع.

تهيمن على كوريا الشمالية منذ 1948، سلالة كيم المعروفة أيضاً بـ«سلالة بايكتو» الجبل المقدس الذى يعتبر المهد الأسطورى للشعب الكورى، وحيث ولد كيم جونغ لأيل، حسب الدعاية الكورية الشمالية، والذى خلف أيضاً والده كيم إيل.