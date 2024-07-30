هاريس وترامب يطلقان حملة إعلانية جديدة للسباق الانتخابي الرئاسي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اليوم الثلاثاء عرض إعلانات تلفزيونية جديدة لكل من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب كجزء من معركة بملايين الدولارات لكسب النفوذ في الحملة الانتخابية التي أٌعيد تشكيلها هذا العام.

ويعد إعلان هاريس، الذي يبلغ طوله دقيقة واحدة ويصفها بأنها "شجاعة"، بمثابة مقطع فيديو بارز لمسيرتها السياسية التي يعود تاريخها إلى أيامها كمدعية عامة في قاعة المحكمة في كاليفورنيا، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتسابق المرشحة الديمقراطية المحتملة، التي لا تحظى بشهرة كبيرة مثل ترامب، لتقديم نفسها للناخبين بعد أن احتلت قمة قائمة مرشحي الرئاسة الأوفر حظًا عقب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من محاولة إعادة انتخابه الأسبوع الماضي.

وتقول هاريس في الإعلان، الذي يُعرض خلال الألعاب الأولمبية وبرامج شهيرة أخرى: "هذه الحملة تدور حول من نقاتل من أجله".

وقالت حملة هاريس إنه أول إعلان في حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي يبدأ في 19 أغسطس المقبل في شيكاغو.

وفي الوقت نفسه، يحاول ترامب تعريف هاريس بطريقته الخاصة، ويستهدف إعلان المرشح الجمهوري الذي تبلغ مدته نصف دقيقة عمل هاريس في قضايا الهجرة، ويلقي عليها باللوم في عمليات العبور غير القانونية إلى الولايات المتحدة، وبعد عرض عناوين رئيسية حول الجريمة والمخدرات، يصف الفيديو هاريس بأنها "فاشلة. ضعيفة. ليبرالية بشكل خطير".

وتشير بيانات من شركة تتبع المنصات التليفزيونية AdImpact إلى أن حملة ترامب خصصت حتى الآن 12.2 مليون دولار في الإعلانات التلفزيونية والرقمية خلال الأسبوعين المقبلين.