مسؤول روسي: فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية يعد "انتصارا تاريخيًا" للشعب الفنزويلي

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) يوري فيدوروف ، اليوم الثلاثاء، أن فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا يعد "انتصارا تاريخيًا" للشعب الفنزويلي .

وقال فيدوروف، الذي ترأس وفد الاتحاد الروسي المراقب على الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "فوز مادورو التاريخي في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا يعد انتصارا للشعب الفنزويلي، الذي يمضي في طريقه نحو الاستقلال وتقرير المصير، إذ أن تاريخ فنزويلا بالكامل ما هو في الواقع إلا نضال من أجل نيل الاستقلال".

وشدد المسؤول الروسي على أن انتخابات الـ28 من يوليو في فنزويلا أظهرت اتحاد الشعب حول مادورو في سبيل تحقيق إصلاحات اقتصادية واستقلال البلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا أول أمس الأحد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية،بعد أن حصل على 51,2 % من إجمالي الأصوات.

من ناحية أخرى ، قال السفير الروسي في كاراكاس سيرجي ميليك باجداساروف، حسب وكالة (تاس) ، إن روسيا ستكون من بين أوئل المحطات التي يزورها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه.

وأضاف باجداساروف: "أبلغني مسؤولون محليون رفيعو المستوى أن إحدى الوجهات الأولى التي يخطط نيكولاس مادورو لزيارتها بعد إعادة انتخابه هي روسيا"، مؤكدا أن مادورو ضيف مرحب به في روسيا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أشار إلى ذلك في برقية التهنئة التي أرسلها للرئيس المنتخب،بالقول:"نعلم أنه (مادورو) خطط لزيارة بلادنا أكثر من مرة، ولكن في كل مرة حدث ذلك، كان عليه تأجيل زيارته لأسباب سياسية مختلفة، أولاً وقبل كل شيء، نابعة من ضغوط الولايات المتحدة والتدخل الصريح في الشؤون الداخلية الفنزويلية، أما بالنسبة للخطط الفورية، فلننتظر حتى يهدأ الوضع".

واندلعت أعمال شغب في كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى أمس الاثنين، احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو لفترة ولاية أخرى.