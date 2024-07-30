العاشرة على الثانوية الأزهرية علمي: سجدت وكل أسرتي لله شكرًا



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:.

سادت حالة من الفرحة داخل منزل الطالبة أماني سلطان محمود المغني، والحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، بمجموع 99,23٪، بينما حصلت توأمها "أمل" على مجموع 98،06٪.

وقالت الطالبة أماني سلطان: "كنت أتوقع حصولي على الدرجات النهائية، وكنت أتمنى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وأشكر المولى عز وجل أن منّ علىّ بهذا، كما أقدم الشكر لوالديَّ وأساتذتي الذين كانوا يدعمونني في كل لحظة ويشجعونني على المذاكرة، والحمد لله لم أخذل أبي وأمي في الحصول على هذا المركز المتقدم".

وأكدت الطالبة أن السبب في تفوقها هو حرصها التام على رضا والديها، بالإضافة إلى المحافظة على الصلوات، والالتزام بالمذاكرة ومراجعة الدروس باستمرار، ووضع خطة قبل بدء العام الدراسي للمذاكرة، مؤكدة أن رد فعلها على تواصل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معهم، هو سجود كل أفراد الأسرة شكرًا لله تعالى.

وأوضحت الطالبة أنها ستلتحق بكلية الطب، كما تمنت شقيقتها الالتحاق بذات الكلية، لعلاج أهلم وجيرانهم الفقراء.

وأثنى الشيخ حسني صقر، موجه عام اللغة العربية بمنطقة الأقصر الأزهرية، على أخلاق أماني وأمل قائلًا عنهما: "أنا متابع جيد لمسيرة الجد والاجتهاد والصبر لـ أمل وأماني بحكم عملي وصداقتي الحميمة لوالدهما الزميل سلطان محمود المغني مشرف التغذية برعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية وزوجته الفاضلة المعلمة بالتربية والتعليم، وهما مثال مشرف في الأدب والحرص على طلب العلم وحفظ القرآن الكريم كاملاً، وكانتا تحصلان على الدرجات النهائية في الشهادتين الابتدائية والإعدادية وسنوات النقل، وقد حصدتا المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الملتقى الفكري وأوائل الطلاب ممثلتين لمعهد فتيات الدير بإسنا شرق".

ومن جانبه، هنأ الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الطالبة أماني سلطان، لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، وتواصل فضيلة الإمام بها، وأوضح أنها تعد نموذجًا مُشرفًا للجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع الذي يجمع بين علوم الدنيا والدين.