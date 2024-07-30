إعلام عبري: الجيش يرفع حالة الاستنفار عقب الضربة في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار عقب الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة الـ 12 العبرية، إلى أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حزب الله، مقتل قيادي بحزب الله بالغارة الجوية على الضاحية الجنوبية.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت نقلا عن مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الشخصية المستهدفة في الضربة الإسرائيلية يدعى "الحاج رمضان".

وسبق وأن أفادت "رويترز"، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجارات ناتجة عن استهداف مجلس شورى حزب الله بحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.