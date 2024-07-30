شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يشارك بفعالية التبادلات الثقافية للاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك تعاون بناء ومثمر فى مختلف المجالات الثقافية و الإعلامية مع مؤسسات إعلامية صينية ذات خبرات متميزة ومهنية واحترافية عالية، تهدف إلى التعرف على الحضارة والثقافة العريقة للشعبين الكبيرين مصر والصين.

وأضاف زين أنه فى إطار توجهات الدولة المصرية بتفعيل التعاون وتعزيز الشراكه مع جمهوريه الصين الشعبية فى مختلف المجالات ، فإن هناك تنسيق وتواصل مستمر لتعزيز التعاون بين الوطنية للإعلام ومجموعة الصين للإعلام فى مختلف المجالات الإعلامية والثقافية بما يحقق مردودا ثقافيا وإعلاميا واقتصاديا متميزا.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركته في فعاليه التبادلات الثقافيه للاحتفال بعام الشراكه المصريه الصينيه والتى نظمتها مجموعه الصين للإعلام برئاسة شن هاي شيونغ للتباحث حول تعميق التعاون فى مجال التبادل الثقافي وتوثيق أواصر التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية والثقافية.

كما حضر الفعالية وزير السياحة شريف فتحي وبحضور مساعد وزير الخارجيه المصري ، وبحضور سفير جمهورية الصين بمصر.

وقال حسين زين إن إقامة تلك الفعاليات تعزز من العلاقات المصرية الصينيه فى مختلف المجالات الثقافية والإعلامية ونرحب دائما بكافة الخطوات التى من شأنها دعم وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الوطنية للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.

وتوجه حسين زين بالتحية و التقدير لرئيس مجموعه الصين شن هاي شيونغ لدعوته الكريمة لحضور هذه الفعالية الهامة للتبادلات الثقافية والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية، مؤكدا على السعي بشكل متواصل لتنسيق كافه الجهود والسياسات لانتاج ثقافي ومعرفي يعزز من العلاقات المصرية الصينية.