شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اقتصادية النواب": مناقشة الحوار الوطنى لملف الدعم يؤكد اهتمامه بنبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الدعم من الملفات الحيوية، التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على حزمة من الإجراءات التى نفذتها ولا تزال الحكومة بهدف وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن مناقشة الملف فى الحوار الوطنى يؤكد أهمية الموضوع لشريحة عريضة من المجتمع المصرى.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف الدعم من الملفات الشائكة، والتعامل معه يكون بقدر كبير من الحيطة والحذر، ومسألة التحول من الدعم العينى للنقدى من المسائل التى تستوجب مزيد من الدراسة والتأنى بصورة كبيرة حتى لا يكون هناك لغط فى تناول الموضوع ببعض منصات التواصل دون الوقوف على التفاصيل وهو ما قد يتسبب فى خلق حالة من القلق فى الشارع مصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون المواطن شريك أساسى فى عملية التحول حال أنه تم الاستقرار على أهمية التحول للدعم النقدى لما فيه من مصلحة للمواطن، وإصلاح للمنظومة ككل، مؤكدا أن الحوار الوطنى سيكون حريص كل الحرص على خروج توصيات فى هذا الصدد تحقق التوازن ما بين حق المواطن وهو الحق الأصيل وعدم إهدار مبالغ على الدولة تذهب لغير المستحقين، متابعا: "الدعم ملف شائك يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرح القضايا التي تشغل بال المواطن البسيط وهذا الدور الذي كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والجهات التنفيذية".

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، خاصة وأن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، وتناوله بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله للوصول لمخرجات ملزمة وفى صالح المواطن المصرى فى المقام الأول.