شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: جلسه رئيس الوزراء الحواريه مع الإعلام خطوه مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عزمه عقد جلسة حواريه مع الإعلاميين بصفة شهرية باعتباره خطوة هامة علي طريق مكاشفه الرأي العام.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن تصريح رئيس الوزراء هو تأكيد علي عزم الحكومة تنفيذ ما وعدت به من بداية تكليفها بالتواصل المستمر والدوري مع وسائل الإعلام بصوره دوريه حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام المصري.



وأضاف عناني أن عقد هذه اللقاءات الدورية سيقطع الطريق علي أي إشاعات مثارة حول أي من القضايا التي تهم المواطن.

واضاف دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب انه يثمن مثل هذه اللقاءات باعتبارها خطوة علي طريق الاصطفاف الوطني ولا تقل ابدا عن الحوار الوطني واثاره الإيجابية علي المجتمع المصري.



وأكد الحزب علي انه يطالب بمزيد من هذه اللقاءات والعودة الي لقاءات المسؤلين مع المواطنين والاحزب والقوي السياسيه بصفة دوريه.