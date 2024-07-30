شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: إعلان رئيس الوزراء عقد جلسة شهرية مع الإعلاميين يعزز الثقة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تفاؤله بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤوساء التحرير على الهواء مباشرة للإجابة عن أسئلتهم، واصفًا الخطوة بأنها تعزز من مبدأ "الشفافية".

وأضاف عبد العزيز، بأن التواصل مع الرأي العام والجماهير من صميم عمل الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة داعيًا الوزارات إلى ضرورة التواصل الدائم لإطلاع الشعب المصري على برامج عملهم وأهدافهم وخططهم المستقبلية وسماع آراء مختلف الأطياف لتعزيز الحكم الرشيد.

ودعى هشام الحكومة إلى ضرورة تدشين منصة "اسأل الحكومة" والتي من شأنها تيسيير التواصل بين المواطنين والحكومة، بجانب ضرورة وجود لقاءات دورية مع الأكاديميين والمتخصصين من مراكز الأبحاث والفكر على غرار التواصل مع الإعلاميين للاستفادة من الخبرات المصرية في الداخل والخارج.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذه الخطوة تمثل "مأسسة" للتواصل والحوار الذي وصفه بـ "الحوار ثنائي الاتجاهات" بين الحكومة والمجتمع المصري بشكل عام مؤكدًا على أن استمرارية ذلك التواصل سيؤصل لعرف سياسي جديد من الديمقراطية التشاركية في ظل الجمهورية الجديدة.