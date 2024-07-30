"النشرة": معلومات أولية ان صاروخين أُطلقا من مسيّرة إسرائيلية وهذا يشير إلى عملية اغتيال

أفادت معلومات أوّليّة لـ"النشرة"، بأنّ "صاروخَين أُطلقا من مسيّرة إسرائيلية، وهذا يشير إلى عمليّة اغتيال". وكان قد أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. بدورها، ذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، أنّ "الضّربة على ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدفت قائدًا كبيرًا في "حزب الله"، ومصيره غير معروف".

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