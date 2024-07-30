الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أننا "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والذي قتل العديد من الاسرائيلين"، مضيفاً "في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

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