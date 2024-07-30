تحدّثت تقارير إسرائيليّة عن أنّ الضّربة الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت المستشار العسكري الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر. وفؤاد شكر كان مدير مشروع دقّة الصّواريخ التّابع لـ"حزب الله"، وكبير مستشاري الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير إسرائيلية عن اغتيال المستشار العسكري الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر بالغارة على الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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