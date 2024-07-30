وزارة الصحة في غزة أعلنت القطاع منطقة وبائية لشلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "القطاع بأكمله منطقة وباء لشلل الأطفال بسبب تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية للصرف الصحي مما تسبب في عودة الفيروس المسبب للمرض".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "التحاليل أتاحت اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى".

وأشارت الى أن "اكتشاف الفيروس جاء بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الامن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير الى أن "من المرجح جدا ظهور حالات إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة، فيما قد يمثل انتكاسة للجهود الدولية للقضاء على المرض".