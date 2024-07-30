شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح "تييري بريتون" لولاية ثانية بصفته مفوضًا للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفوض السوق الداخلية الحالي للاتحاد الأوروبي تييري بريتون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكان ماكرون قد تحدث لصالح بريتون وخبرته على هامش المجلس الأوروبي في أواخر يونيو، لذلك لم يكن مفاجئًا عندما أعلن في رسالة بعث بها يوم الخميس الماضي (25 يوليو) أنه سيدعم المفوض لولاية ثانية في منصبة.

