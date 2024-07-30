كما تمكن فريق «مسام» من نزع 755 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع لغما واحدا مضادا للدبابات، و43 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة، وفي محافظة لحج نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة.
وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، و40 لغمًا مضادًا للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي. وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان. كما استطاع فريق «مسام» في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للدبابات بمديرية المندب، و90 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر.
بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 4.230 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية «مسام» حتى الآن إلى 453 ألفًا و298 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
كانت هذه تفاصيل خبر نزع 1.390 لغمًا عبر مسام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.