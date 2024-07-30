نزع 1.390 لغمًا عبر مسام في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2024 من انتزاع 1.390 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.337 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

كما تمكن فريق «مسام» من نزع 755 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع لغما واحدا مضادا للدبابات، و43 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة، وفي محافظة لحج نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، و40 لغمًا مضادًا للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي. وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان. كما استطاع فريق «مسام» في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للدبابات بمديرية المندب، و90 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر.

بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 4.230 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية «مسام» حتى الآن إلى 453 ألفًا و298 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.