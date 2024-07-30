عاجل.. إسرائيل تفتح الملاجئ وتتأهب استعدادا لرد حزب الله على ضرب بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل عبرية بأن بلديات في "غوش دان" ووسط "إسرائيل" فتحت الملاجئ تخوفا من رد حزب الله على عملية ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال موقع واللا: الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب برًا وجوًا وبحرًا .

فشل عملية اغتيال فؤاد شكر

وكانت أكدت المقاومة في لبنان “حزب الله” فشل عملية اغتيال فؤاد شكر، التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتراجع الإعلام العبري عن روايته حول عملية الاغتيال مشيرا إلى أنه لا يوجد تأكيد على نجاح عملية الاغتيال .

وكان أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤوليته تنفيذ غارة جوية في بيروت استهدفت فؤاد شكر القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس ولقتل العديد من الإسرائيلين على حد قوله.

وذكرت القناة ١٢ العبرية إن "إسرائيل" لا تؤكد حتى اللحظة "نجاح" الاغتيال.

فؤاد شكر

فؤاد شكر عضو المجلس العسكري الأعلى لحزب الله والمستشار مقرّب من حسن نصر الله، ومسؤول مشروع تدقيق الصواريخ للحزب.