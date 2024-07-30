استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد شاب وفتى فلسطينيان، مساء الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بمنطقة الصدر والرأس والظهر، خلال تواجده أمام منزله بمنطقة خلة العامود في نابلس شمال الضفة الغربية.

واستشهد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة بيت عينون، شمال الخليل، وجرى احتجاز جثمانه.

وأكدت مصادر في الارتباط الفلسطيني، استشهاد الفتى محمد مراد محمد شحدة جرادات (14 عاما) من بلدة سعير، قرب دوار بيت عينون شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب من مسافة قريبة في منطقة بيت عينون، ما أدى إلى إصابته بجروح، وتركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعاف له، حيث منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إليه وإسعافه