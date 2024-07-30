عاجل.. حزب الله ينفي اغتيال فؤاد شكر في غارة بيروت وإسرائيل تتراجع

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المقاومة “حزب الله” في لبنان فشل عملية اغتيال فؤاد شكر، التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتراجع الإعلام العبري عن روايته حول عملية الاغتيال مشيرا إلى أنه لا يوجد تأكيد على نجاح عملية الاغتيال .

وكان أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤوليته تنفيذ غارة جوية في بيروت استهدفت فؤاد شكر القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس ولقتل العديد من الإسرائيلين على حد قوله.

فؤاد شكر

فؤاد شكر عضو المجلس العسكري الأعلى لحزب الله والمستشار مقرّب من حسن نصر الله، ومسؤول مشروع تدقيق الصواريخ للحزب، بينما تقول القناة ١٢ العبرية إن "إسرائيل" لا تؤكد حتى اللحظة "نجاح" الاغتيال.