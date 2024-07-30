وزير الدفاع الأمريكي: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمها حزب الله من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمها عناصر حزب الله من لبنان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أوستن بعد عقد اجتماعات في العاصمة الفلبينية مانيلا مع كبار المسؤولين الفلبينيين إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتوضيح الالتزامات الأمنية الجديدة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمها مسلحو حزب الله من لبنان، رغم أنه أعرب عن أمله في إمكانية نزع فتيل الصراع المتصاعد دبلوماسيا.

وقال أوستن: "لا أعتقد أن القتال أمر لا مفر منه". وأضاف: "نود أن نرى الأمور تُحل بطريقة دبلوماسية".

غير أنه أشار إلى انه "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم، نعم، سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية".

جيش الاحتلال يعلن رسميًا مسؤوليته عن انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت.. ومقتل قيادي بارز

نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني عن وقوع انفجار ضاحية بيروت الجنوبية استهدف قائدًا كبيرًا في حزب الله ومصيره غير معروف، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت: المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها اغتيال شخصية تابعة لحزب الله.

وأكدت رفع حالة التأهب والاستنفار في جيش الاحتلال.

ونقل إعلام لبناني أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب مجلس شورى حزب الله اللبناني.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن انفجار الضاحية الجنوبية وقع على بعد حوالي كيلومترين من مطار بيروت الدولي، مع ‏انتهاء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن جيش الاحتلال رسميا مسؤوليته عن انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال: «استهدفنا في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين».

لبنان: الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية نُفذت بطائرة بدون طيار

فادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" اللبناني في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية نُفذت بطائرة من دون طيار، وأطلقت 3 صواريخ.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى انهيار طابقين من مبنى "الربيع" الذي استهدفته الغارة، فيما تسبب الانفجار في أضرار مادية في الأبنية والسيارات القريبة من المكان.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف 5 بلدات جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات الطيبة، ورب ثلاثين، ومركبا، والخيام، والعديسة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا بقذائف الهاون استهدف حارة الوزاني في بلدة كفركلا، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على عيتا الشعب وألقت صاروخا موجها، بالإضافة إلى غارة على بلدة ديرسريان.