شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: عقد الحكومة جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين يؤكد حرصها على المصارحة والمكاشفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بـ مدينة العلمين الجديدة، اعتزامه عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء للإجابة على الأسئلة، يؤكد حرص الحكومة على المصارحة والمكاشفة حول ما تمر به الدولة من ظروف وما يبذل من جهود من أجل الوطن والمواطن بشفافية ونزاهة.



وقال فهمي، إن حديث مدبولي كشف عن جهود الدولة المصرية المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، لاسيما الأزمات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتجاوزها من أجل حياة أفضل للمواطنين، وعلى رأسها تجاوز أزمة الدولار وتبعاته من مواجهة التضخم ورفع الأسعار وكذلك لازمة الطاقة والكهرباء وما تقوم به الحكومة من تدابير للحفاظ على عدم انقطاع التيار الكهربائي وعدم العودة لنظام تخفيف الأحمال مرة أخرى، وتقديم حلول جذرية كمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإنهاء أي أزمة بالكهرباء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تصريحات رئيس الوزراء التي اتسمت بالشفافية بشأن مساعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على زيادة التيسيرات لتحفيز التعاون وزيادة الشراكة مع المؤسسات الدولية وتعظيم أصول الدولة لسد احتياجات الدولة والمواطن التي تزداد بوتيرة سريعة.

واختتم عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، قائلا:" إن المصارحة والشفافية أول طريق الإصلاح والنهضة، كونها تسهم في حصد الدعم الشعبي ومساندة المواطن للحكومة والدولة في مواجهة التحديات، والعبور من الأزمات الطاحنة، وصناعة مستقبل قوي آمن مستقر".