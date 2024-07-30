شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: جلسة رئيس الوزراء مع الإعلاميين تنفيذ لوعود الاجتماع الأول للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن الجلسة الحوارية التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم هى تنفيذ لوعده الذى أعلنه على الرأى العام عقب الاجتماع الأول لحكومته بعد تشكيلها، بأن يعقده مرة كل شهر، ولفت إلى الدكتور مدبولى أجاب بصراحة وشفافية عن أسئلة الحضور.

وطالب الشهابى الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لها بتخفيف معاناة المواطنين لتحسين حياتهم، بالحد من الغلاء وارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.

وأشاد رئيس حزب الجيل بصراحة الدكتور مدبولى وحرصه على كشف كل شىء للشعب بكل شفافية، ودعاه لتنفيذ تكليفات الرئيس بتحسين حياة الناس، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا بسياسات جديدة تحقق الاكتفاء الذاتى وترشيد الاستيراد والتقليل من الفاتورة الدولارية الاستيرادية عن طريق تحديث المصانع الحالية وتطويرها، وتوطين 152 صناعة عالمية فى مصر، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الشباب قروضا ميسرة بفائدة بسيطة لإقامتها لإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج، وكذلك إنشاء شركات لإنتاج الدواء واستصلاح الأراضى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.