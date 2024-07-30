شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دعوة رئيس الوزراء للقاء الإعلاميين شهريا "بوصلة" للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن حديث رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع الحكومة، بشأن متابعته المستمرة لكل ما ينشر في الصحف وما يتم تداوله على البرامج من موضوعات وقضايا تخص الشأن الداخلي والخارجي، فضلا عن دعوته للقاء الإعلاميين ورؤساء التحرير كل شهر للاستماع إلى رؤاهم ووجهة نظرهم في مختلف الملفات الحيوية، مشيدا بتلك الدعوة التي ستساهم في إيجاد أرضية تواصل مشتركة من الحقائق ونقطة اتصال مستمرة بين الحكومة والمواطن.

وأكد محسن ، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا اللقاء سيساهم في نقل كافة الحقائق كاملة للمواطن ويكون على دراية بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات نحو التنمية المستدامة والعمل على خلق مساحة جديدة يعرف من خلالها المواطن ما تقوم به الحكومة، قائلا: نحن على مشارف عهد حكومي جديد تسوده الشفافية والنزاهة وعرض الحقائق كما هي ليكون المواطن متحملا لمسؤلية المرحلة المقبلة.

ولفت النائب احمد محسن إلى أن تواصل رئيس الوزراء مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف فرصة أمام الحكومة الجديدة لمعرفة ماذا يريد المواطنين واحتياجاتهم الأساسية ونقل نبض الشارع المصري، مما سيكون بوصلة للحكومة والمعنيين باتخاذ القرار السليم.