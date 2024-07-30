شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر أعلام النواب :شفافيه الحكومة بتوفير المعلومات للرأي العام يساهم في بناء الثقه وتعزيز الانتماء الوطني والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبه هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافه بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية، مشيرة إلي أن ذلك يأتي تأكيدا علي التزام الحكومه بالوفاء بتعهداتها بالشفافية الكامله بتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضافت النائبه هند رشاد أن اللقاء الشهرى سيساعد في تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتأكيد علي أن الشفافية ستكون مسار رئيسى فى عمل الحكومه خلال الفترة المقبلة مع حرصها على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المُستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات.

وأشارت النائبه هند رشاد بأن الحكومة تتبني سياسات وأضحة ومتوازنة وإعلانها بشفافية أمام شهريا سيعزز تعزيز فهم الرأى العام للتحديات والأولويات التى تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الحكومة والشعب حيث تعتبر الشفافية أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين.