شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "إيد واحدة" تجسيد لتكاتف جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حملة "إيد واحدة" التى تم إطلاقها بتعاون مثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وصندوق تحيا مصر، هى تجسيد حى وواقع ملموس لتكاتف جهود الدولة المصرية مع منظمات المجتمع المدنى والأهلى، لتقديم دعم تنموى شامل لمليون ونصف أسرة من الأكثر احتياجًا من محدودى الدخل والبسطاء، من خلال توفير الدعم الغذائى والدعم النقدى وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، لتكون نموذجًا فى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات له اليوم، أن حملة "إيد واحدة" تعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا من خلال توفير الدعم الغذائى والنقدى، وتقديم الخدمات الصحية، وتنفيذ البرامج التوعوية، حيث من المستهدف أن تحدث تغيير إيجابى فى حياة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مما يعزز من فاعليتها وانتشارها، خاصة مع تأكيد الدولة المصرية على أهمية التكافل الاجتماعى ودعم الفئات الأقل حظًا فى المجتمع، وتعتبر هذه الحملة تجسيدًا عمليًا لهذه المبادئ.

ولفت النائب حسام أبو زيد، إلى الحملة تتضمن تقديم حزم غذائية متكاملة للأسر الفقيرة لضمان حصولها على الاحتياجات الأساسية من الغذاء، حيث تُوزع هذه الحزم بانتظام لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر، مما يساهم فى تحسين الوضع الغذائى للأسر المستفيدة والحد من معدلات سوء التغذية، كما تشمل تقديم دعم نقدى مباشر للأسر المحتاجة. يتم تحديد قيمة هذا الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة وحالتها المادية، مما يساعد هذه الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية وتحسين مستواها المعيشى، وهو ما يسهم هذا الدعم فى تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق نوع من التوازن المالى بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير الحملة خدمات صحية شاملة للأسر الفقيرة من خلال تقديم الرعاية الصحية الأولية، والفحوصات الطبية الدورية، وتوفير الأدوية الضرورية مجانًا.

وثمن "أبو زيد" مجهودات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مؤكدًا على أن التحالف يقدك دورا مهما ومؤثرا فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة المعيشية للمواطنين، حيث يمتلك التحالف قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛ ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.