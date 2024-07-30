جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 8:30 من صباح الغد للبحث في المستجدات الطارئة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أنّ "مجلس الوزراء عند السّاعة الثّامنة والنّصف من صباح يوم غد الأربعاء الموافق فيه 31/7/2024، جلسةً في السّراي الكبير، للبحث في المستجدات الطّارئة".

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