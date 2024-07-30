أعرب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، في تصريح لقناة الـ"LBCI" عن إدانته الضّربة الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبية في بيروت، مؤكّدًا "أنّنا سنقدّم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل"، متمنّيًا على "حزب الله"، أن "يكون الرّدّ على إسرائيل متناسقًا".

كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب دان الضربة الإسرائيلية: سنقدم شكوى ضد إسرائيل ونتمنى أن يكون رد "حزب الله" متناسقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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