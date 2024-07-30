أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن إدانته "العدوان الإسرائيلي السّافر على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، الّذي أدّى إلى سقوط العشرات من المواطنين اللّبنانيّين بين شهيد وجريح".
وأشار إلى أنّ "آلة القتل الإسرائيليّة لم تشبع من استهداف المناطق اللّبنانيّة في الجنوب والبقاع وصولًا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بُعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "هذا العمل الإجرامي الّذي حصل اللّيلة، هو حلقة في سلسلة العمليّات العدوانيّة الّتي تحصد المدنيّين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني، وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي، الّذي عليه تحمّل مسؤوليّاته والضّغط بكلّ قوّة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدّوليّة".
وأعلن ميقاتي "أنّنا سنحتفظ بحقّنا الكامل بالقيام بكلّ الإجراءات الّتي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي. وقد دعوت مجلس الوزراء إلى الانعقاد غدًا، وأدعو جميع الوزراء للمشاركة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دان العدوان على الضاحية: سنحتفظ بحقنا بالقيام بكل الإجراءات التي تردع العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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