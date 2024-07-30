إطلاق قنابل مضيئة وتحليق لمسيّرات إسرائيلية فوق عدد من القرى الجنوبية

أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق القرى الحدوديّة المتاخمة للخط الأزرق، وحلّق الطّيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبيّة.

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