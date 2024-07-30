وزارة الصحة: استشهاد مواطنة وجرح 68 مدنيًا حتى الساعة إثر العدوان على الضاحية الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة العامة أنّ "فرق الوزارة تابعت ميدانيًّا تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقامت بالتنسيق مع فرق الاسعاف لجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة (مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى الزهراء، مستشفى الجيعتاوي الجامعي)".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في حصيلة أولية حتى الساعة، تم تأكيد استشهاد مواطنة مدنية وجرح ثمانية وستين شخصا مدنيا، من بينهم خمسة اصابتهم حرجة، وتتوزع إصابات البقية بين متوسطة وطفيفة عولج معظمهم في أقسام الطوارئ وخرجوا من المستشفيات"، لافتةً إلى أنّه "فيما تستمر أعمال رفع الركام، تعلن الوزارة انها ستصدر تباعا تحديثا لحصيلة العدوان".