أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانيّة، بأنّ "رغم ادّعاء الجانب الإسرائيلي باغتيال أحد كبار قادة "حزب الله" في الهجوم الإرهابي الّذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلّا أنّ مصادر "تسنيم" من مكان الحادث تشير إلى أنّ عمليّة الصّهاينة باءت بالفشل، و"فؤاد شكر" الّذي قيل إنّه الهدف الرّئيسي للصّهاينة، لم يستشهد".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وكالة "تسنيم" الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت فشل ولم يؤد لاغتيال فؤاد شكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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