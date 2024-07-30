البيت الأبيض: نتواصل بانتظام مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنب التصعيد وتوسع الحرب

أكّدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، في مؤتمر صحافي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تعتقد بأنّ الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل حتميّة، مشيرةً إلى أنّنا نتواصل بانتظام مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنّب التّصعيد وتوسّع الحرب.

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