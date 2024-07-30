الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني وأميركا يتحملان المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة

رأت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الكيان الصهيوني وأميركا يتحملان المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة".
ومساء اليوم، سُمع دوي انفجار استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وتبين بعدها أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "تنفيذ هجوم دقيق في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من الإسرائيليين".
وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي "اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله حسن نصر الله"، في حين أفادت وسائل أخرى أن محاولة الإغتيال فشلت.
وحتى الساعة، لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي من "حزب الله" حول ما حصل في الضاحية.
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