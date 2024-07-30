القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو أجرى تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين بعد الهجوم في بيروت

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين بعد الهجوم في بيروت".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "التقديرات في إسرائيل تفيد بأن الهجوم على بيروت سيؤدي لإطلاق نار كبير من جانب حزب الله".

ومساء اليوم، سُمع دوي انفجار استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وتبين بعدها أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "تنفيذ هجوم دقيق في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من الإسرائيليين".

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي "اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله حسن نصر الله"، في حين أفادت وسائل أخرى أن محاولة الإغتيال فشلت.

وحتى الساعة، لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي من "حزب الله" حول ما حصل في الضاحية.