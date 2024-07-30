غارة إسرائيلية على بيروت.. وأنباء عن اغتيـ.ال الرجل الثاني في حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تنفيذ هجوم وصفه بـ "الدقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الهجوم أسفر عن "مقتل قائد في حزب الله مسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل"، وفقا لمزاعمه.

وأضاف البيان: "في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، والتفاصيل الإضافية ستنشر لاحقا".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المستهدف هو فؤاد شكر القيادي في حزب الله ويعمل كمستشار عسكري للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن الهدف من الهجوم في بيروت كان أحد كبار أعضاء حزب الله، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

وتعيش العاصمة اللبنانية بيروت حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة.