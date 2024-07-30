بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت.. وسائل إعلام: فشل محاولة اغتيـ.ال فؤاد شاكر رئيس أركان حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن رئيس أركان حزب الله اللبناني.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن الضربة الإسرائيلية استهدفت فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات في حزب الله، موضة أن مصيره لا يزال مجهولا.

وذكرت قناة 13 العبرية، أن الهدف في غارة بيروت هو فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله وهو الرجل الثاني في الحزب، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يملك تأكيدا نهائيا بنجاح اغتيال فؤاد شكر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش استهدف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في "مجدل شمس" بالجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار عقب الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولفتت القناة الـ 12 العبرية، إلى أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى.

وأعلنت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، عن مقتل قيادي بحزب الله بالغارة الجوية على الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر أمني لبناني، أن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.

وأشارت الوسائل الإعلامية اللبنانية، إلى أن الشخصية المستهدفة في الضربة الإسرائيلية يدعى "الحاج رمضان".

وسبق وأن أفادت "رويترز" بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الانفجارات ناتجة عن استهداف مجلس شورى حزب الله بحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.