شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الانزلاقات الأرضية في الهند إلى 108 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، في ولاية كيرالا جنوب الهند إلى 108 أشخاص وإصابة 250 آخرين.

وأفاد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان في بيان، أن هذه واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها ولاية كيرالا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن 128 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات. انهيار جسر رئيسي وذكرت تقارير محلية أن جهود الإغاثة تواجه تحديات فاقمها انهيار جسر رئيسي في منطقة واياناد، إضافة إلى تضرر عدة مزارع في المنطقة جراء الانزلاقات.

وأعلن الجيش الهندي أنه نشر أكثر من 200 جندي لمساعدة قوات الأمن المحلية وفرق الإطفاء في مهام البحث والإنقاذ.