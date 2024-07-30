شهيدان و86 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي أسفر عنه شهيدان و86 جريحا بعد استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت.

أنصار الله تدين استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت

أدانت حركة أنصار الله "الحوثيين" العدوان الصهيوني الذي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتعمد الاحتلال المخالف لكل المواثيق الدولية، والانتهاك الصارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي الإنساني.

وقال أنصار الله في بيانه: نستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في هجوم إرهابي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية عن سابق إصرار وتعمد بالمخالفة لكل المواثيق الدولية، وفي انتهاك صارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي الإنساني.

وأكد أنصار الله أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد عودة نتنياهو من زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، وحفلة التصفيق الوقحة والسخيفة داخل الكونغرس الأمريكي المؤيدة لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ما يجعل الأمريكي شريكا كاملا في هذه الجريمة.

وأضافت، نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته في مواجهة الصلف الصهيوني، فإننا نثمن الدور الكبير لحزب الله في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لمظلوميته، في الوقت الذي تخلت فيه الأنظمة العربية عن دورها ومسئوليتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم العدوان الإسرائيلي.

ونتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونبتهل إلى المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى. ونجدد العهد مع فلسطين وشعبها، أن دعم وإسناد شعبنا وقواتنا المسلحة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان والعربدة الصهيونية في غزة.