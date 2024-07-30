الإفراج عن الجندي المتهم بالاعتداء على أسير فلسطيني في سديه تيمان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل عبرية، بأن المحكمة الإسرائيلية، أفرجت عن الجندي المتهم الرئيس بالاعتداء على أسير فلسطيني في معسكر "سديه تيمان" في النقب.

العدوان الصهيوني على بيروت جاء بعد حفلة التصفيق السخيفة بالكونغرس

في وقت سابق، أدانت حركة أنصار الله "الحوثيين" العدوان الصهيوني الذي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتعمد الاحتلال المخالف لكل المواثيق الدولية، والانتهاك الصارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي الإنساني.

وقال الحوثيين في بيانه: نستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في هجوم إرهابي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية عن سابق إصرار وتعمد بالمخالفة لكل المواثيق الدولية، وفي انتهاك صارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي الإنساني.

هذا التجاوز الخطير يأتي بعد عودة نتنياهو

وأكد الحوثيين أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد عودة نتنياهو من زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، وحفلة التصفيق الوقحة والسخيفة داخل الكونغرس الأمريكي المؤيدة لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ما يجعل الأمريكي شريكا كاملا في هذه الجريمة.

وأضاف الحوثيين، نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته في مواجهة الصلف الصهيوني، فإننا نثمن الدور الكبير لحزب الله في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لمظلوميته، في الوقت الذي تخلت فيه الأنظمة العربية عن دورها ومسئوليتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم العدوان الإسرائيلي.

ونتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونبتهل إلى المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، ونجدد العهد مع فلسطين وشعبها، أن دعم وإسناد شعبنا وقواتنا المسلحة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان والعربدة الصهيونية في غزة.



