اخبار العالم

إسرائيل تشوش على منظومة الـ GPS في كل فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال فعل تشويش عالي على منظومة الـ GPS في كل فلسطين لدرجة توقف عدد كبير من التطبيقات عن العمل

وتتوقع إسرائيل عملية عسكرية من حزب الله في أي لحظة بعد العدوان على ضاحية جنوب بيروت، ومحاولة اغتيال أحد قادتها.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عبرية، بأن عملية اعتراض حدثت قبل قليل فوق شمال البحر الأحمر.

وقالت مصادر لبنانية، إن البوارج الحربية الأمريكية تحركت تتحرك تجاه شواطىء لبنان، ونشاط استطلاع مسير معادي فوق قطاعات الناقورة، الحجير، وبنت جبيل جنوب نهر الليطاني وقطاعي صيدا والإقليم شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا