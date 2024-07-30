وزير الخارجية الروسي: تدمير حركة حماس كليا ليس أمرا واقعيا

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت وكالة "تاس"، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن تدمير حركة حماس كليا ليس أمرا واقعيا، كما يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .

جاء ذلك خلال إجابة الوزير الروسي على أسئلة ضمن منتدى أكاديمي لخبراء في وقت سابق، تطرق إلى "المأساة التي تجري في غزة والضفة الغربية".

وأعرب لافروف عن استغرابه بشأن تصريحات إسرائيلية تقول "إنه لا يوجد مدنيون في غزة وجميعهم إرهابيون هناك بدءا من سن الثالثة".

وأشار إلى أن موسكو "أدانت على الفور هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، وعارضت في نفس الوقت "بشكل قاطع الأساليب التي اختارتها القيادة الإسرائيلية منتهكة بذلك جميع معايير القانون الإنساني الدولي التي يمكن تصورها".

وأوضح لافروف أن موسكو تأمل أن تسمع إسرائيل ما وصفه بصوت الأغلبية الساحقة في العالم بشأن الوضع في غزة، مستعرضا احصائيات عن أرقام الضحايا من المدنيين في القطاع، كما شارك بعض التفاصيل عن محادثته الهاتفية الأخيرة مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن ذلك.

وأشار لافروف إلى ما سماه المعايير المزدوجة للغرب فيما يتعلق بالصراع الأوكراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا إن تلك المعايير "تظهر الآن واضحة للغاية".

المصدر : عرب 48