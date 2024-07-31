شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: عقد رئيس الوزراء جلسة حوارية شهرية نقلة نوعية في علاقة الحكومة بالمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بمبادرة رئيس الوزراء بعقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء مباشرة ،مؤكدا أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في علاقة الحكومة بالمواطنين وتدل على رغبتها الصادقة في تعزيز الشفافية والصراحة في التعامل مع القضايا الهامة التي تهم الشعب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الجلسات الحوارية ستسهم بشكل كبير في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، حيث سيتمكن الجميع من الحصول على إجابات مباشرة وشفافة على الأسئلة التي تشغل بالهم و هذا النهج يعكس مدى اهتمام الحكومة بآراء ومشاكل المواطنين وسعيها الجاد لتوفير بيئة حوارية مفتوحة تكون فيها جميع الأطراف على دراية كاملة بالوضع الراهن والتحديات التي تواجهها البلاد.

كما أكد الدكتور فرحات أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتطوير حياة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم لافتا إلى أن الشفافية في إدارة الشؤون العامة تعد أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي صحي، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على مجريات الأمور والمشاركة في صنع القرارات من خلال الحوار البناء والشفاف.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذه الجلسات ستتيح للحكومة فرصة لشرح سياساتها وبرامجها بشكل مباشر، مما يساعد في توضيح الرؤية المستقبلية للدولة والخطط التنموية الموضوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما ستتيح للمسؤولين فرصة للاستماع إلى اقتراحات وانتقادات المواطنين والعمل على تحسين الأداء الحكومي بناءً على هذه الملاحظات.

ودعا أستاذ العلوم السياسية جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة الفعالة في هذه الجلسات الحوارية والإسهام بأفكار بناءة ومقترحات عملية تساهم في تعزيز المسيرة التنموية للبلاد وتحقيق الاستقرار والرفاهية لجميع المواطنين مشيدا بجهود رئيس الوزراء والحكومة في السعي الدائم لتطوير وتحسين حياة المواطنين.

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن أمله في أن تستمر هذه الجهود وأن تثمر هذه الجلسات الحوارية عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة ترفع من مستوى معيشة الشعب المصري وتعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.